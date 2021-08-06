102-летняя жительница Адыгеи сделала прививку от коронавируса

Баблине Ожевой 102 года. Фото: instagram.com/koshehablskyi_raion

Баблине Ожевой, почетной жительнице адыгейского аула Блечепсин, 102 года. 6 августа она сделала прививку от коронавируса. Такое решение женщина приняла самостоятельно. Медики постоянно твердят, что пожилым людям нужно быть особенно осторожными. Ведь коронавирус наносит их организму серьезный удар. Коварная инфекция негативно влияет на все органы, так что вакцинация - лучшее решение, чтобы обезопасить.

- Этот шаг я сделала не столько ради себя, сколько ради своих внуков и правнуков! Видеть их здоровыми и счастливыми – моя самая большая радость, - заявила пациентка.

Несмотря на свой почтенный возраст, женщина находится в прекрасной форме. Она признается, что секрет ее долголетия — в постоянном движении, труде и в поддержке добрых отношений с окружающими.

Баблина Схатчериевна была свидетельницей исторических событий страны и республики.

Выросла она в многодетной семье. Вместе с земляками пережила 30–е годы, оккупацию во время Великой Отечественной войны и послевоенную разруху, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Кошехабльского района республики.

Вместе с мужем воспитала приемную дочь, гордится своими состоявшимися внуками и по мере своих сил старается внести свою лепту в воспитание 10 правнуков.

- Баблина Схатчериевна пережила все тяготы и лишения последних 100 лет, в том числе и вирусы и болезни. И никто из нас не хочет преждевременного ухода таких людей, - объясняет «КП» - Кубань» глава поселения Каплан Шовгенов.

Прививали Баблину Ожеву врачи из бригады выездной скорой помощи на дому. После вакцинации женщина чувствовала себя отлично. Она поблагодарила врачей, которые ежедневно борются с коронавирусом, защищают людей от страшной болезни.

Теперь Баблине Схатчериевне предстоит пройти второй этап вакцинации. Укол ей сделают через 21 день.

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