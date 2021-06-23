На Кубани стартовала обязательная вакцинация от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани до 23 августа жители должны привиться от коронавируса. Об этом говорится в постановление регионального Роспотребнадзора, которое подписала глава ведомства Мария Потемкина.

В документе сказано, что до 23 июля руководители организаций Кубани должны организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной от коронавируса. А до 23 августа – вторым компонентом.

Напомним, 21 июня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о том, что в крае стартует обязательная вакцинация населения от COVID-19. Однако само постановление об этом, подписанное главой регионального Роспотребнадзора, появилось только 23 числа.

Обязательную вакцинацию в Краснодарском крае ввели, чтобы скорее сформировать коллективный иммунитет, а значит, победить заразу. Кроме того, в регионе увеличилось число заболевших коронавирусом. В ковидных госпиталя даже добавили 500 коек для инфицированных.

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