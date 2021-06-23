Кого обязали привиться от коронавируса в Краснодарском крае

К отказавшимся от прививки начнут принимать меры
Глава Роспотребнадзора в Краснодарском крае Мария Потемкина подписала постановлении об обязательной вакцинации в регионе. Теперь до 23 июля должны быть привиты:
- продавцы всех магазинов;
- работники транспортной сферы;
- медики;
- работники учреждений образования;
- работники заведений общественного питания;
- работники туристической сферы;
- работники сферы бытового обслуживания.
Второй компонент вакцины от коронавируса эта категория жителей региона должна получить до 28 августа.
К слову, эпидемиологи не требуют ставить укол тех, кому это противопоказано.
Еженедельно в ведомстве будут фиксировать ход обязательной вакцинации. О том, какие меры будут принимать за отказ от прививки, в постановлении не сказано.