Кого обязали привиться от коронавируса в Краснодарском крае

К отказавшимся от прививки начнут принимать меры

Глава Роспотребнадзора в Краснодарском крае Мария Потемкина подписала постановлении об обязательной вакцинации в регионе. Теперь до 23 июля должны быть привиты:

- продавцы всех магазинов;

- работники транспортной сферы;

- медики;

- работники учреждений образования;

- работники заведений общественного питания;

- работники туристической сферы;

- работники сферы бытового обслуживания.

Второй компонент вакцины от коронавируса эта категория жителей региона должна получить до 28 августа.

К слову, эпидемиологи не требуют ставить укол тех, кому это противопоказано.

Еженедельно в ведомстве будут фиксировать ход обязательной вакцинации. О том, какие меры будут принимать за отказ от прививки, в постановлении не сказано.