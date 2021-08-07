Снова шквал: на Краснодарский край надвигается страшный ураган

При этом температура воздуха будет высокой - до 35 градусов тепла Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодарском крае снова непогода. МЧС объявило экстренное предупреждение. С 7 по 10 августа ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 метров в секунду. А на участке от Анапы до Магри могут появиться смерчи.

Кроме того, ожидаются подъемы уровня воды в реках. Это может случиться в Отрадненском, Курганенском, Мостовском, Лабинском, Апшеронском, Белореченском районах. А еще в Горячем Ключе, Абинском, Крымском, Северском районах. И на реках Черноморского побережья — в Геленджике и Туапсинском районе.

Жителям и гостям побережья рекомендуют оставаться дома и следить за состоянием всей техники. Если же все-таки нужно было срочно выйти по делам, то на улице следует держаться подальше от зданий, деревьев, рекламных баннеров. В квартире лучше собрать все ценные документы и вещи.

Обязательно следите за приходящими на телефон сообщениями с предупреждениями о возможных ЧС. В случае происшествий звоните по номерам 01, 101 и на телефон доверия МЧС 8 (861) 268-64-40.

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