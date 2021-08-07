В Анапе дрон впервые спас тонущего человека

Фото: Единая служба спасения Анапы

В Анапе тонущего туриста спас дрон. 7 августа мужчину, подающего сигналы бедствия на воде, зафиксировала видеокамера, которая была подключена к специальной системе мониторинга. Сотруднику спасательного поста поступил сигнал, после чего тот запустил в небо дрон.

Фото: Единая служба спасения Анапы

Робот подлетел к туристу и сбросил ему спасательный круг, который сам надулся в воде.

Фото: Единая служба спасения Анапы

- После к пострадавшему прибыли спасатели. Они помогли мужчине подняться на борт катера и отвезли на берег, где ему оказали первую медицинскую помощь, - сообщает служба спасения города Анапа.

Фото: Единая служба спасения Анапы

Отметим, что в 2021 году в Анапе впервые начали испытывать систему доставки дронами спасательных кругов терпящим бедствие в море. Такая система значительно сокращает время оказания помощи пострадавшим. Ее разработали вместе с военным технополисом «Эра» и Российской академией наук.

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