Ломает деревья, сдувает щиты: В Сочи ураган будет бушевать до 9 августа

Фото: AlekseiKopaigorodskii

7 августа на Сочи обрушилась непогода. Ураганному ветру удалось даже сдуть огромный рекламный щит. В соцсетях появилось видео, как у морпорта железной конструкцией накрыло автомобиль. К счастью, никто не пострадал.

Фото: livesochi

Также на курорте ветер ломает деревья и ограждения. А от мощи залповых ливней не справляются и крыши. Так, случился потом в одном из гипермаркетов, там с потолка накануне лило, как из ведра.

Сейчас на курорте ликвидируют последствия стихии. Но в экстренных службах отмечают, что расслабляться жителям и гостям курорта не стоит – ураган будет бушевать до 9 августа.

В Сочи распространили несколько штормовых предупреждений.

В районах города идут ливни с грозами. Синоптики предупреждают, что местами возможен град. Прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами до 24 м/с.

- До 9 августа на участке Магри – Веселое могут формироваться смерчи над морем. На реках вероятен подъем уровня воды, местами он может достичь неблагоприятных отметок. Велик риск схода селей малого объема, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Все силы и средства города-курорта находятся в режиме повышенной готовности.

- В Сочи работает городской оперативный штаб. Организован мониторинг уровня воды в реках. Подрядные организации внутригородских районов готовы к оперативной ликвидации возможных последствий непогоды, - написал в Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями. При возникновении происшествий гражданам следует звонить по номеру 101, 112.