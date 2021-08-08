Количество детей, отравившихся в поезде Мурманск-Адлер, увеличилось до 87

Проводятся проверки

В больницах Кубани проходят лечение 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск-Адлер. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

- На 8 августа в Туапсинской ЦРБ №1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской – 12, в Белореченской – 8. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минздрава региона.

Несовершеннолетние пассажиры передвигались в составе двух организованных групп. Всего 246 детей и 24 сопровождающих. Остальные дети доставлены в здравницы Туапсинского района.

Напомним, ночью 6 августа дети пожаловались на плохое самочувствие. Предварительно, они отравились едой, которой их кормили в поезде. 7 августа госпитализировали 20 ребят с подозрением на кишечную инфекцию, еще у 15 наблюдались симптомы. Позже стало известно о госпитализации 56 человек. На утро 8 августа появилась информация о 87 детях, доставленных в больницы. Сейчас они все находятся под наблюдением медиков.

СК возбудил по данному факту уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Также проверку проводит и прокуратура.

- Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи Мурманского, Ростовского, Северного и Краснодарского следственных отделов на транспорте, уже изъяты пробы пищи и воды, назначены экспертизы, допрошены сопровождающие детей лица, истребована документация, – сообщили в СК.

При осмотре на одной из станций в Ростовской области был поставлен диагноз «функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта». Позднее медики поставили диагноз «пищевая токсикоинфекция».