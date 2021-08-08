Девять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за грозы

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В Сочи накануне разбушевалась непогода. Ураганный ветер валил деревья, ограждения, рекламные щиты. А гроза на курорте устроила ночное светопреставление. Сверкало так, что девять самолетов не смогли приземлиться в аэропорту – пилотам просто не было видно взлетной полосы.

- В ночь на 8 августа девять рейсов не смогли прибыть в пункт назначения. Плотный грозовой засвет по береговой линии и шквалистый ветер порывами 15 м/с не позволяли экипажам воздушных судов устанавливать визуальный контакт с полосой. Пилоты приняли решение увести самолеты на запасные аэродромы, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Известно, что три борта совершили посадку в аэропорту Краснодара, по два рейса ушли на запасные аэродромы в Анапу, Ростов и Минеральные Воды. Все воздушные суда после грозы вернулись в Сочи и направлены в пункты назначения. В настоящий момент аэропорт Сочи работает в штатном режиме.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что сейчас на курорте ликвидируют последствия стихии. Но в экстренных службах отмечают, что расслабляться жителям и гостям курорта не стоит – ураган будет бушевать до 9 августа.

В районах города идут ливни с грозами. Синоптики предупреждают, что местами возможен град. Прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами до 24 м/с. Также спасатели предупредили о смерчах, селях и подъеме воды в реках.