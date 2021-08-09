Эмма Маккей продает чурчхелу, а Данна Паола прилегла на пляже с бокалом: Netflix пошутил над курортами Краснодарского края

Лу из "Элиты" загорает на пляже под Новороссийском

Дилер развлекательного контента Netflix в России решил пошутить над курортами Краснодарского края и показать, как актеры из популярных сериалов выглядели бы на берегу Черного моря. Свои мемы они подписали старой доброй шуткой: «Если есть на свете рай – это Краснодарский край».

Хулигана Билли в исполнении Дэйкра Кейд Монтгомери из «Очень странных дел» отправили быть спасателем в Анапу. Красотка Мэйв из Sex Education (актриса Эмма Маккей) стала продавщицей чурчхелы, горячая Данна Паола в образе Лу из «Элиты» элитно прилегла на галечный пляж под грохот поездов с бокалом апероля, а хуже всех пришлось малышу Дастину (Гейтен Матараццо) из тех же «Очень странных дел» - он стал тем самым человеком, перед чьим носом закрылась лавка с мороженым.

Билли из "Очень странных дел" в Анапе

Лу из "Элиты" угодила на самый элитный пляж Краснодарского края

Мэйв из Sex Education стала фанаткой кубанских специй

Дастин из "Очень странных дел" как обычно орет. На этот раз, потому что у мороженщика из Геленджика перерыв

Нужно сказать, что пользователи были в восторге от таких мемов. Многие узнали в них себя.

- Работаю мороженщиком как на последнем фото, очень смешно, - написал Арам.

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Несколько дней отделяют жителей курортных городов в Краснодарском крае от начала благодатного сезона. 1 июня на побережье Черного и Азовского морей традиционно возвращалась жизнь. Мини-катера бороздили водную гладь, вызывая восторг многочисленных туристов на борту. А из уютных кафешек на берегу доносился манящий запах шашлыка. Но теперь это только воспоминания. Такого краткое содержание нового музыкального клипа на актуальную нынче тему (читать далее).