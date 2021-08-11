Последствия ночной грозы в Сочи 11 августа 2021: улицы превратились в реки, самолеты смогли приземлиться не сразу

Скрин видео: t.me/gorodsochi

Последствия ночной грозы в Сочи принесли неприятности в размеренную жизнь курорта. После полуночи над городом разразилась страшная гроза. Молнии рассекали все небо над морем. А потом полил дождь как из ведра.

Очевидцы сообщают о локальных подтоплениях в Адлере, в микрорайоне КСМ - на улице Пластунской, в Завокзальном – на Ареде.

Скрин видео: https://t.me/sochitypical

На улице Ленина от натиска непогоды упало дерево. Это стало причиной «мертвого» затора.

В Международном аэропорту Сочи из-за непогоды самолеты не могли приземлиться сразу и были вынуждены «наматывать» круги.

Аэропорт Сочи

Кроме того, очевидцы сообщают о протекшей кровле здания аэропорта. Видео текущей с потолка воды и мокрого пола в зале ожидания пассажиры выложили в сеть.

Напомним, что пять штормовых предупреждений продолжают действовать на Кубани. В регионе ждут ливни, шквалы, смерчи и град. Об этом сообщил начальник центра ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

Среди главных рисков возникновения ЧС: сильные осадки, град, ветер, подъем уровня рек с превышением неблагоприятных отметок, формирование воздушных воронок и пожароопасность.

- В этой связи выполнен комплекс превентивных мероприятий, силы и средства приведены в повышенную готовность, - отметил Павел Иванов. - МЧС России рекомендует проявлять бдительность, следить за погодой, соблюдать меры безопасности.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи объявили новое экстренное предупреждение. Согласно прогнозам синоптиков, над акваторией Черного моря 9 августа могут формироваться смерчи.