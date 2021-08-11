В 400 раз масштабнее оказался разлив нефти у Новороссийска

Фото: спутниковая съемка Института космических исследований РАН

Напомним, мощный выброс нефти у Новороссийска случился 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony. Там черное золото переливали с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. По первым данным загрязнение было на 80 квадратов акватории.

Сейчас институт космических исследований РАН посмотрел на ситуацию со спутника и дал новые цифры.

- Разлив нефти у Новороссийска оказался в 400 раз масштабнее, чем сообщалось: 80 квадратных километров против 200 квадратных метров, - сообщили в ведомстве.

Основной причиной случившегося специалисты называют внутреннюю поломку. Были разрушены внутренние полости гидрокомпенсатора в составе причального устройства. Поставщиком такого оборудования является компания из Монако. Об этом сообщает Каспийский трубопроводный консорциум-Р.

Однако по некоторым данным, еще одной причиной является халатность сотрудников морпорта, которые были обязаны проверить технику перед запуском.

Сейчас идет расследование. Создана специальная комиссия, которая будет изучать точные причины случившегося.

Отметим, что последствия выброса ликвидировали за сутки. По данным консорциума, ситуацию вовремя нормализовали и ЧП не принесло вреда ни местному населению, ни природе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Водолазы выявили место утечки нефти в Туапсе

В акватории Черного моря в Туапсе произошел разлив нефти. Радужная пленка растеклась в 790 метрах от берега.

- Нефтепродукты, согласно мониторингу, вытекли из глубоководного выпускного канализационного коллектора. В морской акватории Туапсе ведется сбор и обработка масляных пятен, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Туапсинского района (читать далее).