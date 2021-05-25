Водолазы выявили место утечки нефти в Туапсе

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В акватории Черного моря в Туапсе произошел разлив нефти. Радужная пленка растеклась в 790 метрах от берега.

- Нефтепродукты, согласно мониторингу, вытекли из глубоководного выпускного канализационного коллектора. В морской акватории Туапсе ведется сбор и обработка масляных пятен, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Водолазы выявили два места слабого вытекания нефтепродуктов в районе залегания глубоководного коллектора, добавили в мэрии. Специалисты также сообщили, что из-за погодных условий использование боновых ограждений нецелесообразно. Работы на месте продолжаются.

В городе введен режим повышенной готовности.