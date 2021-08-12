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Общество12 августа 2021 14:22

«Нужен Иван Царевич»: Анапу атаковали полчища лягушек

Земноводные заполонили главную улицу курорта
София ФОМЕНКО
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Экологи связывают это с сезоном дождей

Экологи связывают это с сезоном дождей

Фото: Алексей ФОКИН

В Анапе новое нашествие. После комаров и стрекоз на этот раз курорт атаковали маленькие лягушки. Местные жители засняли их вечернюю прогулку и поделились фото в социальных сетях.

Экологи объясняют это сезоном проливных дождей.

- Связано это с окончанием периода размножения взрослых особей, с окончанием метаморфоза головастиков и превращением их в лягушат. А кроме этого, дождливая и не очень жаркая погода не вынуждает земноводных спасаться от жары и сухости в водоёмах, - рассказал эколог Вениамин Голубитченко.

Тем временем местные жители разделились на два лагеря. Одни рады появлению земноводных из-за того, что те могут уничтожить комаров. Другие паникуют, ведь после лягушек на город могут напасть и змеи.

Нашествие лягушек в Анапе
Видео: @pva_anapa

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Мощные ураганы и ливни обрушились на Кубань недавно. За сутки в Краснодарском крае выпала месячная норма осадков. Сразу несколько районов ушли под воду – здесь власти объявили режим ЧС.

Сейчас стихия отступила, а природа очистилась. Так, на Кубани случилось нашествие божьих коровок. Тысячи жуков облепили стены зданий и мебель на пляжах курортов Краснодарского края (ДАЛЕЕ).

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ