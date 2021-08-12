«Люди бросили, Каштанка - нет»: собака взялась кормить уличного котенка

Каштанка кормит котенка молоком. Фото: @prodobro.team

Собаку по кличке Каштанка саму не баловала судьба, и жизнь ее складывалась абсолютно собачья. Зимой неведомым образом она оказалась на улице в Крымске и только благодаря добрым людям - не голодала. Она слонялась от дома к дому, пока в одном из них не нашла наконец приют. Волонтер городского сообщества по спасению животных отдал ей кресло под ночлег и поставил тарелку свежей снеди. Ночью Каштанка спала в теплом кресле, а утром убегала "по делам" в город.

Теперь они с котенком - семья. Фото: @prodobro.team

Два дня назад Каштанка родила. Но ее щенки не выжили. Собака затосковала и снова отправилась слоняться по улицам Крымска.

Зато вечером она была уже не одна. Каштанка притащила в зубах котенка-заморыша, положила его на свое кресло и начала кормить молоком.

- Люди бросили, а собака - нет, - говорят волонтеры.

Собака пригрела котенка. Фото: @prodobro.team

Маленький грязный зверек приник к собачьей груди. Каштанка пригрела его, и кресло стало той самой крепостью для обоих.

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