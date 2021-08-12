«Она поможет ему возродиться»: Вокалистка «Маша и медведи» сняла клип в пострадавшем после пожара Утрише

Певица Маша Макарова в клипе на Утрише

Вокалистка группы «Маша и медведи» приехала на Утриш, чтобы спеть мантру в пострадавшем от страшных пожаров уникальном заповеднике рядом с Анапой. По словам певицы, произнесенные «Mangalam dishtu me Maheshvari» должны помочь заказнику возродиться.

- Пусть эта мантра, обращенная к Создателю, посеет там семена нашего намерения, направленного на возрождение этого удивительного и волшебного Места Силы, - написала Маша Макарова под своим видео.

На Утрише певица не только спела, но и записала клип. Она отправилась в сгоревший заповедник вместе со съемочной группой, куда сейчас попасть практически невозможно.

Напомним, крупный пожар в заповеднике случился в августе прошлого года. Там за несколько дней огонь спалил более 126 гектаров леса. Ущерб оценили в 988 миллионов рублей. При этом на восстановление ценного заповедника уйдет около ста лет.

Официальная версия пожара - непотушенный костер от туристов. Однако в ходе проверки следователи выявили множественные нарушения и в системе работы заказника. В частности, в халатности подозревают директора Утриша Олега Кондратьева, потому что тот при высоком классе пожароопасности не обеспечил должные меры безопасности.Позже выяснился еще один скелет в шкафу. Директор устроил на работу своего сына, который не работал в лесу ни дня.

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На Кубани завершили расследование уголовного дела в отношении директора заповедника «Утриш» Олега Кондратьева. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения и халатности. Обвинение предъявлено и сыну руководителя, который был фиктивно устроен там водителем (ДАЛЕЕ).