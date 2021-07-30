Уголовное дело после страшного пожара в заповеднике «Утриш» передали в суд

Можжевело-фисташковый лес погиб. На его восстановление уйдет сто лет Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

На Кубани завершили расследование уголовного дела в отношении директора заповедника «Утриш» Олега Кондратьева. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения и халатности. Обвинение предъявлено и сыну руководителя, который был фиктивно устроен там водителем.

Причина дела – крупный пожар в заповеднике в августе прошлого года. Там за несколько дней огонь спалил более 126 гектаров леса. Ущерб оценили в 988 миллионов рублей. При этом на восстановление заповедника уйдет около ста лет.

Официальная версия случившегося – непотушенный туристами костер. Однако с 10 августа на территории был установлен самый высокий класс пожароопасности, что предполагало ряд определенных мер безопасности со стороны руководства заповедника. Они должны были усилить патрулирование и усилить посты в популярных местах. Все это, по мнению правоохранителей, должно было спасти лес от бедствия. В это же время директор решил увеличить деятельность экскурсионных маршрутов вместо их прямых обязанностей.

Позже следователи выяснили еще один факт нарушения. Оказалось, Олег Кондратьев устроил в заповедник своего сына водителем и инспектором охраны. Правда, на работе парень так ни разу и не появился, тем временем спокойно получая зарплату два года. От этих действий ущерб государству составил 190 тысяч рублей.

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Полностью пошутили лесной пожар только спустя два дня после первого возгорания. За два дня пламя прошло около 126 га. Реликтовый и можжевелово-фисташковый леса и дубовые насаждения превратились в огромное пепелище. Помимо лесов, пострадали и животные. Очевидцы сообщали о массовой гибели кабанов, енотов и других диких животных (читать далее).