Кадры из космоса показали масштабы лесных пожаров в заповеднике Утриш

Пожар в заповеднике Утриш видно из космоса. Фото: planet.com

Масштабные лесные пожары в заповеднике Утриш, которые пылают вторые сутки, показали со спутника. Шлейфы дыма от возгораний накрыли тысячи квадратов леса.

С помощью спутника сняли горящие леса в заповеднике Утриш. Фото: planet.com

На снимках видно, что большинство очагов находятся в труднодоступных местах, добраться до которых на машине просто невозможно.

Возгорание, как считают эксперты, произошло из-за несоблюдения мер пожарной безопасности отдыхающими. Масштабы бедствия видны даже из космоса - огнем объято почти три гектара уникального леса. В тушении пожаров участвуют 798 человек.

- Авиацией МЧС России осуществлено более 170 сбросов воды общим объемом около 1 тысячи тонн, - уточняют в администрации региона.

Опубликованы снимки со спутника очагов пожара в заповеднике Утриш. Фото: planet.com

А тем временем появилось видео пожара в заповеднике Утриш. От этих страшных кадров мурашки по коже. Черные клубы дыма застилают небо над черноморскими курортами. Разрушающее пламя пожирает все на своем пути, и с каждым часом лесные пожары захватывают новые территории.

На данный момент все силы направлены на борьбу с огненной стихией. Спасатели надеются справиться с пламенем до конца суток.

- Сейчас мы проработаем с коллегами, что нужно сделать еще, помимо того, что работает авиационная техника, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на месте тушения в Анапе. - Думаю, что вопрос локализации - это вопрос ближайшего времени. Продумаем алгоритм, чтобы еще с земли поддержать нашу авиацию и потушить это возгорание.

По факту лесного пожара на Утрише в Анапе возбудили уголовное дело.

КСТАТИ

300 рублей за спасение: в Анапе задержали владельца катера, который брал деньги за эвакуацию людей из пожара

Из-за серьезного возгорания пришлось даже эвакуировать туристов. Сотни отдыхающим, оказавшимся в ловушке, безвозмездно помогали спасатели. Но нашлись и те, кто решил навариться и брал с людей деньги за спасение их жизней (читайте далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видео пожара в заповеднике Утриш: публикуем страшные кадры

Ролик сняли спасатели, которые вот уже второй день тушат лес с уникальными деревьями. От этих страшных кадров мурашки по коже. Черные клубы дыма застилают небо над черноморскими курортами (читайте далее)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Большом Утрише наживаются на эвакуации туристов с места пожара

По данным мэрии, в настоящее время эвакуировано около тысячи туристов. Все желающие обеспечены водой, чаем и сухпайком, также специально организованными автобусами отправлены в близлежащие населенные пункты (подробнее)

Пожар на Утрише: Огонь уничтожил более 100 гектаров леса, половина – территория заповедника

По последним данным, огнем затронуто 57 гектаров территории заповедника и 50 гектаров лесного фонда (читайте далее)

«Хуже наводнения»: В пожарах на Черноморском побережье гибнут сотни видов животных

Специалисты рассказали, что от пожаров на побережье очень сильно страдает экосистема: гибнут сотни живых существ, уничтожается почва (читайте далее)

В Анапе из-за пожара перекрыли въезд в сторону Большого Утриша

Сейчас там дежурят полицейские, пускают только спецтехнику. Автомобилистов просят отнестись к ситуации с пониманием (читайте далее)