300 рублей за спасение: в Анапе задержали владельца катера, который брал деньги за эвакуацию людей из пожара

Фото: МВД по Анапе.

Сейчас на тушение пожара в заповеднике Анапы брошены все силы. Из-за серьезного возгорания пришлось даже эвакуировать туристов. Сотни отдыхающим, оказавшимся в ловушке, безвозмездно помогали спасатели. Но нашлись и те, кто решил навариться и брал с людей деньги за спасение их жизней.

На этом катере перевозили туристов. Фото: МВД по Анапе.

Предприниматели подъезжали на катерах к зоне пожара и предлагали туристам «морское такси». Вывести на безопасный берег горе-дельцы соглашались только за деньги. Отдыхающие от безвыходности принимали условия сделки.

Полицейские проверяют владельца маломерного судна. Фото: МВД по Анапе.

В итоге организатора этой сомнительной помощи нашли. Полиция задержала владельца двух катеров, на которых и перевозили туристов, попавших в беду.

Фото: МВД по Анапе.

- Проводится проверка в отношении предпринимателя, которому принадлежат маломерные суда, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в МВД по Анапе. - Установлено, что у него оформлено ИП и есть документы, согласно которым он имеет право на перевозку. На катерах перевезено порядка 10 человек. С каждого отдыхающего взяли по 300 рублей.

Сейчас анапский предприниматель объясняется перед полицейскими, но уже известно, что ему светит уголовная статья. Его услуги попадают под статью 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». В случае, если вина владельца будет доказана, то ему грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо арест на срок до полугода.

Фото: МВД по Анапе.

Напомним, сотни спасателей и десятки единиц спецтехники: пламя тушат и с земли, и с воздуха. Над курортом воду сбрасывают две винтокрылых машины Ми-8 из Геленджика и Симферополя, и вертолет Ка-32 из Сочи. Также на помощь прилетели самолет-амфибия Бе-200 и самолет Ил-76.

А тем временем появилось видео пожара в заповеднике Утриш. От этих страшных кадров мурашки по коже. Разрушающее пламя пожирает все на своем пути, и с каждым часом лесные пожары захватывают новые территории. Экологический ущерб, причиненный пожаром, который тушат уже вторые сутки, пока сложно подсчитать. Но уже ясно - на восстановление уйдут годы.

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