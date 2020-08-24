«Хуже наводнения»: В пожарах на Черноморском побережье гибнут сотни видов животных

Ущерб будут подсчитывать после полной ликвидации возгораний. Фото: Архив "КП"

На Черноморском побережье второй день тушат крупные лесные пожары. Сейчас огнем охвачены горы в Туапсинском районе, Анапе, Геленджике и Новороссийске. Ситуация осложнена тем, что лесная подстилка горит в труднодоступных местах, также на побережье порывы ветра достигают 27 метров в секунду.

Самый масштабный пожар вспыхнул в заповедной зоне в Анапе – в районе Большого Утриша. Здесь огонь уничтожил около 12 гектаров. В настоящее время его продолжают тушить.

Специалисты рассказали, что от пожаров на побережье очень сильно страдает экосистема: гибнут сотни живых существ, уничтожается почва. Можно сказать, что огонь превращает леса в пустыни.

- Пожары уничтожают на своем пути все живое. Они хуже наводнения. Поскольку у нас леса в основном низкорослые, пожары идут сплошной стеной. В огне погибают растения. Гибнут сотни видов животных, насекомых, земноводных, пресмыкающиеся – тех, кто не может быстро убежать от огня и дыма, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» краснодарский эколог Вениамин Голубитченко.

Также специалист уточнил, что во время пожаров в горной местности и засушливых районах очень сильно уничтожается почва, и растительность восстанавливается очень медленно.

- У нас есть районы, где пожары были 15-20 лет назад, растительность там до сих пор не восстановилась, остался щебень с небольшим количеством кустарников, - отмечает эколог.

Из-за неосторожного обращения с огнем (именно это стало причиной возгораний на побережье, сообщили в Минприроды края) страдает экосистема, и многие виды животных находятся на грани исчезновения.

Напомним, что в Краснодарском крае в 11 районах объявили самый высокий класс пожароопасности. Спасатели просят соблюдать правила противопожарного режима.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ситуацию с пожарами в Краснодарском крае взял под личный контроль губернатор.

- Держу ситуацию на личном контроле, проговорил с главами пострадавших муниципалитетов. Мы должны исключить нахождение туристов рядом с потенциально опасными местами, уже организована необходимая работа по эвакуации людей. Сейчас наша самая главная задача – максимально быстро справиться с огнем. А дальше уже будем разбираться с причинами его возникновения, - сказал Вениамин Кондратьев.