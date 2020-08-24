«Выводят в безопасное место»: с малого Утриша из-за лесного пожара эвакуировали 350 человек

Пожарные продолжают тушить пожары на Черноморском побережье. Фото: mprkk.ru

Накануне на Черноморском побережье вспыхнуло сразу пять крупных лесных пожаров. Загорелась трава в горах Туапсинского района, Анапы, Новороссийска, и сразу два очага образовалось в Геленджике. Столбы дыма хорошо видны отдыхающим с побережья моря. Огонь принялись тушить с земли, воды и воздуха.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Самых больших масштабов достигло возгорание в районе Большого Утриша, который находится в Анапе. Здесь огонь охватил около 12 га. В ночь на 25 августа спасатели начали выводить отдыхающих с горно-лесистой местности.

- Ночью с малого Утриша из-за пожара эвакуировали 350 отдыхающих, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели рассказали, что в горах много людей, кто приехал отдохнуть на курорт дикарями в палатках, были просто прогуливающиеся пешком или на машинах туристы, - всех попросили покинуть лес и уехать в безопасное место.

В Анапе ввели режим ЧС. С утра огонь в лесу продолжили тушить с вертолетов. Сейчас работают две винтокрылых машины Ми-8 из Геленджика и Симферополя, и вертолет Ка-32 из Сочи. Площадь активного возгорание занимает еще около 3 гектаров. Утром на помощь вылетел самолет-амфибия Бе-200 из Красноярска и запланировано, что в обед к тушению пожара подключится самолет Ил-76. Также на месте работают три катера от единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

- За 24 августа было 14 сбросов воды общим объемом 70 тонн. Забор проводят из акватории Черного моря. В течение 25 августа воду сбросили уже 12 раз, всего вылили на место возгорания 60 тонн. Работы продолжаются, - уточнили в ведомстве.

В Краснодарском крае сейчас продолжают тушить четыре лесных пожара. Один, под Геленджиком, - уже удалось ликвидировать, здесь осталось еще одно возгорания. Также огонь тушат в Туапсинском районе, Анапе и Новороссийске.

«КП» - Кубань» удалось выяснить, что причиной пожаров явилось неосторожное обращение с огнём. На местах продолжают работать спасатели, сложность заключается в сильном ветре.

- Сегодня в лесах Краснодарского края сложилась высокая пожарная опасность. Температура воздуха достигает 350 градусов. На Черноморском побережье погодные условия усугубляются порывистым ветром, достигающим 25-27 метров в секунду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

КСТАТИ

В 11 районах Кубани объявили самый высокий класс пожароопасности

Пятый класс пожароопасности действует в Крымском, Абинском, Северском, Новокубанском, Успенском, Курганинском, Ейском, Славянском, Калининском, Красноармейском районах, а также в Армавире и Анапе.

Спасатели просят быть осторожными и соблюдать правила противопожарного режима.