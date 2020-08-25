Из-за пожара с малого Утриша за ночь эвакуировали 350 человек

Фото: 23.mchs.gov.ru

Накануне в Краснодарском крае вспыхнули сразу четыре крупных лесных пожара. В районе Большого Утриша возгорание охватило площадь около 12 га. По данным на утро 25 августа площадь активного горения уже составляет около 3 га.

Фото: ГУ МЧС РФ по краю

- Всего для ликвидации лесного пожара привлечено 238 человек и 27 единиц техники, от МЧС России 43 человека и 9 единиц техники, в том числе 2 воздушных судна МЧС России Ми-8 и 3 катера ГИМС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ночью с малого Утриша из-за пожара активно эвакуировали людей. Выведено 350 отдыхающих. С утра огонь в лесу продолжили тушить с вертолетов.

Напомним, всего в регионе действуют четыре лесных пожара: в Туапсинском районе, Анапе, Геленджике и Новороссийске. Везде работают пожарные. Ситуация находится на контроле.