На Кубани один из четырех лесных пожаров ликвидирован, второй – локализован

Фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Краснодарском крае к тушению крупных лесных пожаров привлекли авиацию. Напомним, что 24 августа в регионе произошли четыре лесных пожара: в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Туапсинском районе.

Площадь горения лесной подстилки в Туапсинском районе достигло 4 гектаров. Вертолет Ка-32 в совершил здесь 11 сбросов 55 тонн воды. Огонь был локализован в 20:00.

В 20:45 ликвидировали лесной пожар в Геленджике.

- На пожаре в Анапе задействована авиация МЧС России. С вертолетов сброшено более 50 тонн воды. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, организованна работа оперативного штаба, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомолка» писала, что на Кубани тушат четыре крупных лесных пожара. Огнем пройдено около 16 гектаров леса