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На Кубани тушат четыре крупных лесных пожара

Огнем пройдено около 16 гектаров леса
Михаил КонстантиновМихаил КонстантиновМихаилКонстантинов
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Фото ВК "Типичная Анапа"

Фото ВК "Типичная Анапа"

На территории Краснодарского края действуют 4 лесных пожара: в Туапсинском районе, городах Анапа, Геленджик и Новороссийск.

Об этом сообщает краевое управление МЧС.

- Общая площадь, пройденная огнем, составляет порядка 16 гектаров К тушению привлекаются 360 человек и 65 единиц техники. Наиболее сложная обстановка складывается на территории Туапсинского района и города Анапы. Там для ликвидации пожаров привлекаются воздушные суда — вертолеты Ми-8 и Ка-32, и морские суда МЧС России. Обстановка находится под контролем. Сил и средств достаточно,- сообшает ГУ МЧС по региону.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в районе Малого Утриша под Анапой загорелся лес на площади около 2 гектаров.