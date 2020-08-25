В 11 районах Кубани объявили самый высокий класс пожароопасности

Фото: Архив "КП"

На территории Краснодарского края в 13 муниципальных образованиях действует четвертый класс пожароопасности. Пятый – объявили в 11 муниципальных образованиях.

Самый высокий класс пожароопасности действует в Крымском, Абинском, Северском, Новокубанском, Успенском, Курганинском, Ейском, Славянском, Калининском, Красноармейском районах, а также в Армавире и Анапе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что за сутки в регионе зарегистрировано две термоточки, пять пожаров в лесном фонде и девять случаев загорания сухой растительности.

Спасатели просят быть осторожными и соблюдать правила противопожарного режима.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что из-за пожара с малого Утриша за ночь эвакуировали 350 человек. Огонь продолжают тушить с вертолетов. Осталось 3 га активного горения.