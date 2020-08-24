В Большом Утрише наживаются на эвакуации туристов с места пожара

Не исключено, что по всем фактам будут возбуждены уголовные дела. Фото: МВД Анапы

В Анапе в районе заповедника накануне вспыхнул крупный пожар. Сотни туристов оказались в ловушке. Эвакуировать людей спасателям пришлось ночью.

- Некоторые туристы отдыхали в палатках, некоторые просто прогуливались, - из леса в безопасную зону выводят всех, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным мэрии, в настоящее время эвакуировано около тысячи туристов. Все желающие обеспечены водой, чаем и сухпайком, также специально организованными автобусами отправлены в близлежащие населенные пункты.

Оказались те, кто решил нажиться на эвакуации во время ЧС. Владельцы маломерных судов подъезжали к зоне пожара и предлагали свои услуги за деньги. Были отдыхающие, которые от безвыходности соглашались. Сейчас полицейские взялись за предприимчивых капитанов катеров.

- Появилась информация, что капитаны судов, привлекавшиеся к спасательным мероприятиям, взимают с граждан плату за эвакуацию. Сейчас по данному факту проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по городу Анапа.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что из-за пожара в Большом Утрише возбудили уголовное дело. В министерстве природных ресурсов отметили, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Полицейские ищут виновников ЧС.

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