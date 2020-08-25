Из-за пожара в Большом Утрише возбудили уголовное дело

Фото: пресс-служба МВД Анапы

В Анапе в районе заповедника Большой Утриш пожар тушат второй день. По предварительным данным, уничтожено около 12 гектаров леса. В министерстве природных ресурсов отметили, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Сейчас полицейские ищут виновников ЧС, уже возбуждено уголовное дело.

- По факту возгорания лесных насаждений на обширной территории в поселке Большой Утриш возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к возгоранию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по городу Анапа.

Также появилась информация, что капитаны судов наживались на отдыхающих во время эвакуации, они брали с них деньги за перемещение в безопасное место. Сейчас эти данные также проверяются.

- Полиция проверяет информацию о взимании с граждан, находящихся в зоне пожаров, платы за эвакуацию, отдельными капитанами судов, привлекавшихся к спасательным мероприятиям, - отметили правоохранители.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Анапе из-за пожара перекрыли въезд в сторону Большого Утриша.