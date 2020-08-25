В Анапе из-за пожара перекрыли въезд в сторону Большого Утриша

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Напомним, в районе заповедника в районе Большого Утриша накануне произошел лесной пожар. Возгорание тушат второй день. Сейчас въезд на Утриш полностью ограничили.

- Из-за лесного пожара дорогу перекрыли в Супсехском сельском округе. Временно ограничен проезд транспортных средств в Анапу на автодороге «подъезд к с. Большой Утриш». В сторону Малого Утриша проезд разрешен только спецтехнике, задействованной в ликвидации пожара. Со стороны города Новороссийска движение ограничено на автодороге по направлению «п.Дюрсо – с.Сухая Щель», от базы отдыха «Фрегат», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На дороге дежурят сотрудники ДПС и проводят с водителями разъяснительную работу. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в пожарах на Черноморском побережье гибнут сотни видов животных. Сейчас огонь полыхает на четырех курортах Краснодарского края.