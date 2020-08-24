Пожар на Утрише в Анапе: Огонь уничтожает заповедный лес, эвакуируют туристов

В городе-курорте продолжают тушить огонь. Фото: anapa-official.ru

В Анапе в районе заповедника Большой Утриш пожар тушат второй день. По обновленным данным, уничтожено немного больше сотни гектаров леса.

- По последним данным, огнем затронуто 57 гектаров территории заповедника и 50 гектаров лесного фонда. В общем, пожар охватил немного больше 100 гектаров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

В настоящее время в лесу горит около 3 га. Фото: МВД Анапы

Огонь тушат с земли, воды и воздуха. Над курортом воду сбрасывают две винтокрылых машины Ми-8 из Геленджика и Симферополя, и вертолет Ка-32 из Сочи. Также на помощь прилетели самолет-амфибия Бе-200 и самолет Ил-76.

В настоящее время в лесу горит около 3 га. Фото: МВД Анапы

В ночь на 25 августа из-за пожара в заповеднике спасатели эвакуировали 350 отдыхающих. Туристы отдыхали дикарями и просто прогуливались по местности, их вывели в безопасное место. Сейчас эвакуации продолжается.

- Эвакуировано около тысячи туристов. Все желающие обеспечены водой, чаем и сухпайком, организованы автобусы для транспортировки в близлежащие населенные пункты, - уточнили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

В настоящее время в лесу горит около 3 га. Фото: МВД Анапы

На месте продолжает работать оперативный штаб КЧС, его возглавляет исполняющий обязанности главы Анапы Василий Швец. Ситуацию с пожарами также взял под контроль губернатор региона Вениамин Кондратьев. В ближайшее время он проведен незапланированное совещание по данному вопросу.

В настоящее время в лесу горит около 3 га. Фото: МВД Анапы

Ранее «Комсомолка» сообщала, что от пожаров на побережье очень сильно страдает экосистема. Краснодарский эколог отметил, что в огне погибают растения и гибнут сотни видов животных, насекомых, земноводных, пресмыкающиеся – тех, кто не может быстро убежать от огня и дыма.

В настоящее время в лесу горит около 3 га. Фото: МВД Анапы

Также специалист уточнил, что пожары грозят уничтожением почвы – после горения растительность восстанавливается очень медленно. Можно сказать, что огонь превращает леса в пустыни.

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