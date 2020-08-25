Прокуратура Кубани оценит, как эффективно тушат пожар на Черноморском побережье

Огонь на побережье продолжают тушить с вертолетов и самолетов

Накануне на Черноморском побережье вспыхнуло сразу пять крупных лесных пожаров. Загорелась трава в горах Туапсинского района, Анапы, Новороссийска, и сразу два очага образовалось в Геленджике. В настоящее время продолжают тушить только три из них. Самый масштабный – в районе Большого Утриша, огонь затронул там более сотни гектаров. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Угрозы жизни и здоровью граждан нет.

По факту всех возгораний лесного фонда на территории края прокуратура организовала проверки.

- В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка своевременности привлечения сил и средств тушения огня, а также достаточности обеспечения пожарных формирований необходимыми техникой и оборудованием для ликвидации природных пожаров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в районе Большого Утриша огонь затронул более сотни гектаров. Половина – территория заповедника. В пожаре гибнут животных, насекомые, пресмыкающиеся.