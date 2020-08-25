Видео пожара в заповеднике Утриш: публикуем страшные кадры

В городе-курорте продолжают тушить огонь. Фото: anapa-official.ru

Опубликовано видео пожара в заповеднике Утриш. Ролик сняли спасатели, которые вот уже второй день тушат лес с уникальными деревьями.

От этих страшных кадров мурашки по коже. Черные клубы дыма застилают небо над черноморскими курортами.

Побережье, словно поделило на две части – зеленую и черную, живую и мертвую. В воздухе стоит смог и пахнет гарью. Разрушающее пламя пожирает все на своем пути, и с каждым часом лесные пожары захватывают новые территории.

В настоящее время в лесу горит около 3 га. Фото: МВД Анапы

Огонь уже уничтожил более 100 гектаров леса, половина из которых территория заповедника. Краснодарский эколог отметил, что в огне погибают растения и гибнут сотни видов животных, насекомых, земноводных, пресмыкающиеся – тех, кто не может быстро убежать от огня и дыма.

В настоящее время в лесу горит около 3 га. Фото: МВД Анапы

Сейчас работы на месте ЧП продолжаются. Напомним, из-за пожара перекрыли въезд в сторону Большого Утриша, а туристов эвакуировали из опасной зоны. Доступ людей в леса ограничен.

В настоящее время в лесу горит около 3 га. Фото: МВД Анапы

Кстати, озвучены уже и предварительные причины крупных лесных пожаров. Это неосторожное обращение с огнем. Несмотря на действующий запрет (в лесах нельзя разводить костры, пока высокий уровень пожароопасности), многие туристы-дикари все же чиркали спичками во время отдыха в палатках.

Ущерб, нанесенный пожаром, подсчитывать пока рано. Спасатели надеются справиться с огнем до конца суток. Огонь тушат с земли, воды и воздуха. Над курортом воду сбрасывают две винтокрылых машины Ми-8 из Геленджика и Симферополя, и вертолет Ка-32 из Сочи. Также на помощь прилетели самолет-амфибия Бе-200 и самолет Ил-76.

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