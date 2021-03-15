Как выглядит заповедник Утриш после пожара: горы облысели, животные ушли

Фото: Андрей Маковозов

Этот лесной пожар жители Анапы запомнят надолго. Языки пламени, которые охватили заповедник в августе 2020 года, были видны за десятки километров. Видели их даже жители Геленджика. Хотя это - более 50 километров от Уриша.

Первыми на помощь природе бросились туристы, отдыхавшие на склонах. Они схватили пятилитровые баклажки с водой и, передавая их по цепочке, заливали горящий лес. Так продолжалось четыре часа.

Фото: Андрей Маковозов

Справиться с огнем своими силами людям не удалось. Тогда началась эвакуация. Ночью 25 августа более 350 туристов покинули склоны малого Утриша.

Большинство людей приехали на отдых дикарями – с палатками, спальными мешками и товарами первой необходимости. Всего же со склонов заповедника было эвакуировано более 1000 человек. Их обеспечили водой, чаем и сухим пайком и отправили в ближайшие населенные пункты на автобусах.

Пока одни люди дожидались помощи спасателей, другие покидали заповедник сами. Этим воспользовались местные дельцы. Они подъезжали к зоне пожара на небольших судах и предлагали услуги за деньги – 300 рублей. Из-за тяжелой ситуации люди соглашались, а полиция начали проверку «бизнесменов».

Фото: Андрей Маковозов

Тогда же на курорте ввели режим ЧС. К тому времени фото пожара на Утрише разлетелись по всему миру. Снимки были сделаны даже из Космоса. На кадрах было видно, что часть очагов находятся в труднодоступных местах. Поэтому спасатели боролись с огнем с земли, воды и воздуха. На месте работали две винтокрылых машины Ми-8, вертолет Ка-32 и самолет-амфибия Бе-200 и Ил-76. Они сбросили 1546 тонн воды.

Полностью пошутили лесной пожар только спустя два дня после первого возгорания. За два дня пламя прошло около 126 га. Реликтовый и можжевелово-фисташковый леса и дубовые насаждения превратились в огромное пепелище. Помимо лесов, пострадали и животные. Очевидцы сообщали о массовой гибели кабанов, енотов и других диких животных.

Фото: Андрей Маковозов

Причиной пожара на Утрише стал туристический костер. «Любители природы» хотели приготовить ужин на открытом огне. После пожара на директора заповедника завели уголовное дело. Его подозревают в халатности, которая привела к возгоранию реликтового леса.

Фото: Андрей Маковозов

- По версии следствия, директор заповедника во время высокой пожароопасности халатно отнесся к возложенным на него обязанностям, - считают в СУ СК по Краснодарскому краю. - Подозреваемый допустил массовое нахождение посторонних граждан на территории заповедника. Из-за этого не был соблюден установленный режим его посещения и нарушены правила пожарной безопасности. Кроме того, когда пожар возник, директор не предпринял мер к организации ликвидации и купирования очагов возгорания на территории заповедника.

Спустя полгода после пожара заповедник выглядит пустым. На кадрах, которые появились в сети, видны заметно облысевшие горы и незаметны животные. Из-за природной стихии они были вынуждены сменить места дислокации.