Утриш в огне: до Бе-200 реликтовый лес тушили туристы с баклажками

Бе-200 прилетел из аэропорта в Красноярском крае Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Правоохранители возбудили уголовное дело из-за пожара в заповеднике под Анапой. Большой Утриш горит уже двое суток, и пока справиться с огнем не получается даже авиации.

- После тысяч тонн воды продолжают гореть 2 гектара реликтового леса, - передают свежие данные в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Столбы дыма были видны отдыхающим на пляже в Анапе Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Но до мощного Бе-200 и тяжелого Ил-76, переброшенных из Сибири и Москвы, туристам так хотелось самим потушить вековые дубы и сосны.

- Мы увидели дым и пришли на помощь, - рассказывает корреспонденту "Комсомолки" парень с голым торсом. Он весь в саже, но пост свой не покидает с ночи. - Спасатели не пускают в лес без специального снаряжения.

К горящей в лесу подстилке почти невозможно подобраться Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Добровольцы, а среди отдыхающих на Утрише их оказалось немало, выстраивались в живую цепь, чтобы доставлять воду из моря прямо на пылающие склоны. Но, несмотря на сильное желание победить стихию и спасти лес, площадь пожара к утру исчислялась уже десятками гектаров.

Тысячи тонн воды сброшено на склоны реликтового леса Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Из опасной для всего зоны началась эвакуация людей. На катерах спасатели доставили не менее тысячи людей. Заповедное место, как и все побережье Черного моря в этом году, безумно популярно у туристов.

К обеду на вторые сутки, 25 августа, огонь в заповеднике охватил уже 50 гектаров леса. А позже достиг 100.

На помощь Бе-200 прилетел Ил из Москвы Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Анапе объявили режим ЧС. Несколько часов Ми-8 из Геленджика и Симферополя и Ка-32 из Сочи огромными емкостями зачерпывали морскую воду и опорожняли их над дымящимися склонами.

Но потушить пылающую подстилку в лесу пока не удается.

ЧТО СТАЛО ПРИЧИНОЙ

Увядшей после изнуряющего лета лесной растительности, чтобы вспыхнуть, много не надо. Достаточно просто забыть погасить за собой «шашлычное» кострище или бросить в траву сигаретный окурок. Даже оставленные после отдыха стеклянные бутылки, раскалившись на солнце, спровоцируют пожар. Именно это сейчас называют причиной всех лесных бед.

На катерах спасали людей Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Сегодня в лесах Краснодарского края сложилась высокая пожарная опасность. Температура воздуха достигает 35 градусов. На черноморском побережье погодные условия усугубляются порывистым ветром, достигающим 25-27 метров в секунду, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

ХУЖЕ НАВОДНЕНИЯ

Специалисты рассказали, что от пожаров на побережье очень страдает экосистема: гибнут сотни живых существ, уничтожаются плодородные слои почвы. Огонь превращает леса в пустыни.

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На месте развернут штаб МЧС Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Пожары уничтожают на своем пути все живое. Они хуже наводнения. У нас леса в основном низкорослые, пламя идет сплошной стеной. В огне погибают растения, сотни видов животных, насекомых, земноводных, пресмыкающиеся – те, кто не может быстро убежать от огня и дыма, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» краснодарский эколог Вениамин Голубятников.

Губернатор Кубани побывал на месте ЧП Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Восстанавливается все это очень медленно. По словам специалиста, на Кубани есть районы, где после пожаров 15-20-летней давности до сих пор не восстановилась растительность. Остался щебень с небольшим количеством кустарников, - отмечает эколог.

СПРАВКА "КП"

Утриш - одно из немногих в России мест произрастания можжевелово-фисташковых редколесий. Всего в заповеднике насчитывается 107 видов деревьев и кустарников, около 60 из них занесены в Красную книгу. В лесах Большого Утриша найдены деревья в возрасте до 1000 лет.

Спасательная операция продолжается Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

КСТАТИ

В 11 районах Кубани объявили самый высокий класс пожароопасности

Пятый класс пожароопасности действует в Крымском, Абинском, Северском, Новокубанском, Успенском, Курганинском, Ейском, Славянском, Калининском, Красноармейском районах, а также в Армавире и Анапе.

Спасатели просят быть осторожными и соблюдать правила противопожарного режима.

КСТАТИ

300 рублей за спасение: в Анапе задержали владельца катера, который брал деньги за эвакуацию людей из пожара

Из-за серьезного возгорания пришлось даже эвакуировать туристов. Сотни отдыхающим, оказавшимся в ловушке, безвозмездно помогали спасатели. Но нашлись и те, кто решил навариться и брал с людей деньги за спасение их жизней (читайте далее)

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