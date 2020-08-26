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Утриш в огне: до Бе-200 реликтовый лес тушили туристы с баклажками

"Комсомолка" побывала на месте, где отдыхающие самостоятельно пытались погасить пожар в заповеднике
Ева МурЕваМур
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Бе-200 прилетел из аэропорта в Красноярском крае

Бе-200 прилетел из аэропорта в Красноярском крае

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Правоохранители возбудили уголовное дело из-за пожара в заповеднике под Анапой. Большой Утриш горит уже двое суток, и пока справиться с огнем не получается даже авиации.

- После тысяч тонн воды продолжают гореть 2 гектара реликтового леса, - передают свежие данные в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Столбы дыма были видны отдыхающим на пляже в Анапе

Столбы дыма были видны отдыхающим на пляже в Анапе

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Но до мощного Бе-200 и тяжелого Ил-76, переброшенных из Сибири и Москвы, туристам так хотелось самим потушить вековые дубы и сосны.

- Мы увидели дым и пришли на помощь, - рассказывает корреспонденту "Комсомолки" парень с голым торсом. Он весь в саже, но пост свой не покидает с ночи. - Спасатели не пускают в лес без специального снаряжения.

К горящей в лесу подстилке почти невозможно подобраться

К горящей в лесу подстилке почти невозможно подобраться

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Добровольцы, а среди отдыхающих на Утрише их оказалось немало, выстраивались в живую цепь, чтобы доставлять воду из моря прямо на пылающие склоны. Но, несмотря на сильное желание победить стихию и спасти лес, площадь пожара к утру исчислялась уже десятками гектаров.

Тысячи тонн воды сброшено на склоны реликтового леса

Тысячи тонн воды сброшено на склоны реликтового леса

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Из опасной для всего зоны началась эвакуация людей. На катерах спасатели доставили не менее тысячи людей. Заповедное место, как и все побережье Черного моря в этом году, безумно популярно у туристов.

К обеду на вторые сутки, 25 августа, огонь в заповеднике охватил уже 50 гектаров леса. А позже достиг 100.

На помощь Бе-200 прилетел Ил из Москвы

На помощь Бе-200 прилетел Ил из Москвы

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Анапе объявили режим ЧС. Несколько часов Ми-8 из Геленджика и Симферополя и Ка-32 из Сочи огромными емкостями зачерпывали морскую воду и опорожняли их над дымящимися склонами.

Но потушить пылающую подстилку в лесу пока не удается.

ЧТО СТАЛО ПРИЧИНОЙ

Увядшей после изнуряющего лета лесной растительности, чтобы вспыхнуть, много не надо. Достаточно просто забыть погасить за собой «шашлычное» кострище или бросить в траву сигаретный окурок. Даже оставленные после отдыха стеклянные бутылки, раскалившись на солнце, спровоцируют пожар. Именно это сейчас называют причиной всех лесных бед.

На катерах спасали людей

На катерах спасали людей

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Сегодня в лесах Краснодарского края сложилась высокая пожарная опасность. Температура воздуха достигает 35 градусов. На черноморском побережье погодные условия усугубляются порывистым ветром, достигающим 25-27 метров в секунду, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

ХУЖЕ НАВОДНЕНИЯ

Специалисты рассказали, что от пожаров на побережье очень страдает экосистема: гибнут сотни живых существ, уничтожаются плодородные слои почвы. Огонь превращает леса в пустыни.

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На месте развернут штаб МЧС

На месте развернут штаб МЧС

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Пожары уничтожают на своем пути все живое. Они хуже наводнения. У нас леса в основном низкорослые, пламя идет сплошной стеной. В огне погибают растения, сотни видов животных, насекомых, земноводных, пресмыкающиеся – те, кто не может быстро убежать от огня и дыма, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» краснодарский эколог Вениамин Голубятников.

Губернатор Кубани побывал на месте ЧП

Губернатор Кубани побывал на месте ЧП

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Восстанавливается все это очень медленно. По словам специалиста, на Кубани есть районы, где после пожаров 15-20-летней давности до сих пор не восстановилась растительность. Остался щебень с небольшим количеством кустарников, - отмечает эколог.

СПРАВКА "КП"

Утриш - одно из немногих в России мест произрастания можжевелово-фисташковых редколесий. Всего в заповеднике насчитывается 107 видов деревьев и кустарников, около 60 из них занесены в Красную книгу. В лесах Большого Утриша найдены деревья в возрасте до 1000 лет.

Спасательная операция продолжается

Спасательная операция продолжается

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

КСТАТИ

В 11 районах Кубани объявили самый высокий класс пожароопасности

Пятый класс пожароопасности действует в Крымском, Абинском, Северском, Новокубанском, Успенском, Курганинском, Ейском, Славянском, Калининском, Красноармейском районах, а также в Армавире и Анапе.

Спасатели просят быть осторожными и соблюдать правила противопожарного режима.

КСТАТИ

300 рублей за спасение: в Анапе задержали владельца катера, который брал деньги за эвакуацию людей из пожара

Из-за серьезного возгорания пришлось даже эвакуировать туристов. Сотни отдыхающим, оказавшимся в ловушке, безвозмездно помогали спасатели. Но нашлись и те, кто решил навариться и брал с людей деньги за спасение их жизней (читайте далее)

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ЧППроисшествия: ЧППожар на Утрише в августе 2020

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