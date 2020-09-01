После пожара: на директора заповедника «Утриш» завели уголовное дело

Кубань потеряла 130 гектаров уникальных реликтовых лесов Утриша Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В обстоятельствах крупного лесного пожара в районе Большого Утриша продолжают разбираться не только экологи, но и правоохранители. Напомним, возгорание началось 24 августа, пламя тушили больше двух суток, и лишь на третьи - с огнем удалось справиться. По словам главы региона, Утриш потерял 130 гектаров реликтовых растений.

Еще во время тушения пожара следователи начали разбирательства, подключилась к работе и прокуратура. Надзорное ведомство провело проверку, после которой стало известно о возбуждении уголовного дела.

- Установлено, что возгорание произошло в границах заповедника. Именно здесь располагалась несанкционированная туристическая стоянка, - говорят в прокуратуре Краснодарского края. - Граждане использовали открытый огонь в бытовых целях.

Кроме того, как выяснилось, директор заповедника ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности. У прокуратуры возникли вопросы к его работе в части организации, контроля и координации деятельности подчиненных, обеспечения соблюдения установленного режима посещения заповедника и правил противопожарной безопасности, принятия мер к организации ликвидации пожара.

- По результатам материалов проверки в отношении директора заповедника возбуждено уголовное дело по части 1.1 ст. 293 УК РФ «Халатность», - добавляют в СУ СК по региону.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что заповедник Утриш в Анапе закрыт до 4 сентября, туристов на маршруты не пускают. Ученые Южного федерального университета сделали вывод, что на восстановление уникальной флоры Утришского заповедника под Анапой потребуется не менее ста лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Все бы пожары в России так тушили, как на Утрише»: добровольцы, побывавшие на месте стихийного бедствия, назвали спецоперацию идеальной

Труднодоступность Утриша не позволяла ловко ухватить языки пламени, расползающегося по кромке подстилки, к обеду, 25 августа пылали уже гектары (читайте далее)

ПО ТЕМЕ

В Большом Утрише наживаются на эвакуации туристов с места пожара

По данным мэрии, в настоящее время эвакуировано около тысячи туристов. Все желающие обеспечены водой, чаем и сухпайком, также специально организованными автобусами отправлены в близлежащие населенные пункты (подробнее)

Пожар на Утрише: Огонь уничтожил более 100 гектаров леса, половина – территория заповедника

По последним данным, огнем затронуто 57 гектаров территории заповедника и 50 гектаров лесного фонда (читайте далее)

«Хуже наводнения»: В пожарах на Черноморском побережье гибнут сотни видов животных

Специалисты рассказали, что от пожаров на побережье очень сильно страдает экосистема: гибнут сотни живых существ, уничтожается почва (читайте далее)

В Анапе из-за пожара перекрыли въезд в сторону Большого Утриша

Сейчас там дежурят полицейские, пускают только спецтехнику. Автомобилистов просят отнестись к ситуации с пониманием (читайте далее)