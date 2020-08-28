На восстановление сгоревшего леса в Утришском заповеднике потребуется целый век

Огонь уничтожил редкие краснокнижные растения. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Ученые Южного федерального университета сделали вывод, что на восстановление уникальной флоры Утришского заповедника под Анапой потребуется не менее ста лет.

- В огне погибли вековые деревья, лесные массивы можжевельника и фисташек, - сообщила директор ботанического сада университета Татьяна Вардуни.

С этим мнением согласились специалисты Сочинского национального парка. Они провели параллель с самшитом, который уничтожила бабочка-огневка.

- Нашествие опасного насекомого-вредителя можно сравнить с пожаром. Для восстановления самшитовых лесов на Западном Кавказе и Черноморском побережье потребуется несколько сотен лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в нацпарке.

Ранее «Комсомолка» писала, что лесной пожар в заповеднике Утриш под Анапой полностью потушили. Огонь уничтожил более 100 гектаров реликтового леса.