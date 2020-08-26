Лесной пожар в заповеднике Утриш под Анапой полностью потушили

Для тушения пожара привлекали авиацию Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

26 августа в 17:25 под Анапой полностью потушили лесной пожар в заповеднике Утриш. Огонь бушевал в этом уникальном уголке природы с полудня 24 августа. За это время пламя прошло около 126 гектар, оставив вместо реликтового можжевелово-фисташкового леса и дубовых насаждений пепелище.

С полуночи 25 августа на территории заповедника Утриш действует режим чрезвычайной ситуации.

В тушении были задействованы почти 500 человек и 86 единиц техники. Применялась авиация – самолеты Ил-76 и Бе200-ЧС, а также вертолеты Ми-8 и Ка-32 совершили 228 вылетов и сбросили 1546 тонн воды.

- Спасибо всем, кто самоотверженно боролся с огнем – пожарным, спасателям, полиции, казачеству и, конечно, добровольцам. Вы – настоящие герои, каждая минута была на счету, любая помощь была бесценна, - обратился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона напомнил, что экстренное предупреждение по чрезвычайной пожарной опасности сохраняется.

- Силы и средства готовы к действию по предназначению. В настоящее время действующих лесных пожаров на территории Краснодарского края нет, - сообщил начальник ЦУКС краевого ГУ МЧС Павел Иванов.

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