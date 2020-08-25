Утриш спасали туристы: именно они одними из первых кинулись тушить пылающий лес

Фото: @_wonder.angelina_

Пожар в заповеднике Утриш вспыхнул в одночасье, охватив гектары леса. Возгорание, как считают эксперты, произошло из-за несоблюдения мер пожарной безопасности отдыхающими. Но сами туристы считают это несправедливым, и рассказывают, что они, рискуя жизнью, они старались не дать распространиться огню.

Так, на официальной странице сообщества любителей неформального отдыха на Утрише «Славься Утриш» путешественники из разных регионов России рассказывают, как все было на самом деле.

- Четыре часа под палящим солнцем в цепочке, передавая раз за разом все новые и новые пятишки с водой. Раскаленные камни обжигающие босые стопы, жажда, изредка утоляемая редкими появлениями в цепи из людей пресной, почти горячей от палящего солнца, воды и угарный дым, жгущий глаза, - рассказывает Дарья Дуброво из Москвы.

По ее словам, 24 августа 1000-1500 туристов-единомышленников потеряли Утриш, который они считали своим домом. Сгорел ценнейший можжевельник и фисташки. В огне погибли еноты, кабаны и другие животные.

- Это не было похоже на случайное возгорание от костра или сигаретного окурка. Никто из участвующих в тушении пожара не верит в это. Мы старались сдержать и остановить огонь, то и дело, пренебрегая собственной безопасностью и, рискуя собственными жизнями. Увы, все оказалось тщетно, - заключает Дарья.

Сражаясь с огнем в числе добровольцев, она повредила о камень ногу. Но самое страшное для жительницы столицы сейчас – невыразимая боль в сердце, которое рвется от скорби.

Еще находясь в дороге, Лира Кушнева призывает стать добровольными пожарными.

- Друзья. Я прилетаю сегодня из Москвы в 19:40. Предлагаю собраться добровольцам вечером в районе Большого Утриша и пройти коллективно. На Большом буду около 21:00, - пишет Лира Кушнева.

Валерия Божкова отмечает, что люди, кто был там, тушили пожар. Они уходили только тогда, когда от гари становилось невозможно дышать.

Сотни туристов делятся самыми горестными впечатлениями о происшедшем.

- Утриш - заповедник-заказник, реликтовый можжевеловый лес, о котором много везде говорят, сейчас горит! Его прямо сейчас тушат жители лагун, отдыхающие, живущие здесь летом, сражаются со стихией, - сообщала в первый день пожара с места трагедии Светлана Никулина.

Алексей Беляков из Ярославля сообщает, что Утриш сгорел. Огонь уничтожил реликтовый лес и невинных животных в нем.

Ранее «Комсомолка» писала, что на Кубани на тушении лесных пожаров задействована авиация. Вертолеты и самолеты за день сбросили около 1 тысячи тонн воды. В Анапе задержали владельца катера, который брал деньги за эвакуацию людей из пожара

Из-за серьезного возгорания пришлось даже эвакуировать туристов. Сотни отдыхающим, оказавшимся в ловушке, безвозмездно помогали спасатели. Но нашлись и те, кто решил навариться и брал с людей деньги за спасение их жизней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видео пожара в заповеднике Утриш: публикуем страшные кадры

Ролик сняли спасатели, которые вот уже второй день тушат лес с уникальными деревьями. От этих страшных кадров мурашки по коже. Черные клубы дыма застилают небо над черноморскими курортами (читайте далее)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Большом Утрише наживаются на эвакуации туристов с места пожара

По данным мэрии, в настоящее время эвакуировано около тысячи туристов. Все желающие обеспечены водой, чаем и сухпайком, также специально организованными автобусами отправлены в близлежащие населенные пункты (подробнее)

Пожар на Утрише: Огонь уничтожил более 100 гектаров леса, половина – территория заповедника

По последним данным, огнем затронуто 57 гектаров территории заповедника и 50 гектаров лесного фонда (читайте далее)

«Хуже наводнения»: В пожарах на Черноморском побережье гибнут сотни видов животных

Специалисты рассказали, что от пожаров на побережье очень сильно страдает экосистема: гибнут сотни живых существ, уничтожается почва (читайте далее)

В Анапе из-за пожара перекрыли въезд в сторону Большого Утриша

Сейчас там дежурят полицейские, пускают только спецтехнику. Автомобилистов просят отнестись к ситуации с пониманием (читайте далее)