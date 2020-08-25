На Кубани на тушении лесных пожаров задействована авиация

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае к тушению масштабных лесных пожаров в заповеднике Утриш привлечена авиация.

Лес горит уже вторые сутки, шлейфы дыма растянулись на сотни километров. Возгорание, как считают эксперты, произошло из-за несоблюдения мер пожарной безопасности отдыхающими. Масштабы бедствия видны даже из космоса - огнем объято почти три гектара уникального леса. На видео пожара в заповеднике Утриш огонь уничтожает все на своем пути, захватывая новые площади.

Чтобы справиться с огнем, пожар тушат при помощи авиации: вертолетов и самолетов.

- Для ликвидации пожара в Анапе задействованы четыре воздушных судна МЧС России - два вертолета Ми-8, один - Ка-32 и самолет Ил-76. 25 августа авиация сделала 176 сбросов воды, общий объем которых порядка 1 тысячи тонн, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - Также прибыл самолет-амфибия Бе200-ЧС из Красноярска.

По его словам, в 19:00 авиация МЧС России завершила работы в связи с наступлением темноты. Но спасатели продолжают нести вахту на трех наиболее опасных участках.

Представитель пресс-службы отметил, что в Анапе складывается сложная обстановка: между двумя населенными пунктами Большой и Малый Утриш лесной пожар охватил площадь в 2 Га. К тушению привлечены 389 человек и 65 единиц техники, в том числе от МЧС России - 198 человека личного состава и 34 единиц техники.

По информации на 21:00 25 августа на территории Краснодарского края действуют три загорания лесной подстилки – в Новороссийске, Анапе и Геленджике. Из них два локализованы: в 13:00 в Геленджике на площади 17 Га и в 13:45 в Новороссийске на площади 16 Га. В 18:00 лесной пожар в Туапсинском районе ликвидировали.

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