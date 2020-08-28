Заповедник Утриш в Анапе закрыт до 4 сентября

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В Анапе государственный природный заповедник "Утриш" закрыт для посещения. Это сделано на основании распоряжения о введении режима "Чрезвычайная ситуация" на территории природоохранной организацию.

- Все туристические маршруты закрыты для посещения до 4 сентября, - уточнили в пресс-службе заповедника.

Представитель пресс-службы напомнила, что согласно метеоданным с февраля по настоящее время осадков выпало в 10 раз меньше нормы. Небывалая засуха, быстро меняющееся направление ветра в условиях горного рельефа привели к молниеносному распространению пожара. Огонь уничтожил можжевельники и насаждения дуба.

Ученые Южного федерального университета сделали вывод, что на восстановление уникальной флоры Утришского заповедника под Анапой потребуется не менее ста лет.

Ранее «Комсомолка» писала, что лесной пожар в заповеднике Утриш под Анапой полностью потушили. Огонь уничтожил более 100 гектаров реликтового леса.