Топит дома, уносит машины: в Ейске и Темрюке мощный ливень смывает улицы

Вода поднялась за два часа залповых ливней

12 августа в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение о непогоде. Ливни, грозы, шквалистый ветер - все прелести природных катаклизмов обрушились на регион. Обещают даже тропический тайфун. Заливать начало еще с вечера 11 числа. Сегодня днем в Ейске и Темрюкском районе за два часа выпал 21 миллиметр осадков, началось подтопление.

- Идет подтопление 15 приусадебных участков (до 25 сантиметров), подвальных помещений пяти многоквартирных домов и два участка дороги. Это Ейск. В Темрюке за два часа подтопило четыре участка до 20 сантиметров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сейчас на месте работают аварийно-спасательные подразделения, а также органы местного самоуправления. Работает и комиссия по оценке ущерба. Организован оперативный штаб для помощи населению.

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