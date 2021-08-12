Репетиция перед ненастьем: в Новороссийске затопило улицы, а синоптики говорят, что это только разгон стихии

Непогода в Новороссийске

В Новороссийске включили сирены из-за непогоды. В городе-герое затопило дороги и тротуары. Об этом сообщают местные жители.

- В городе включили сирены для оповещения о ненастье, сильных ливнях и грозах, - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Завыли сирены и в Нижнебаканском сельском поселении.

Полиция Анапы предупреждает о временном перекрытии для автомобильного движения участка дороги по улице Северной между Симферопольским шоссе и улицей Красноармейской в связи с проведением сотрудниками МЧС работ по откачке воды.

Как сообщалось ранее, в регионе накануне объявлено штормовое предупреждение. В частности, ожидаются сильные грозы с обильными осадками.

Не исключено возникновение смерчей. Неблагоприятный прогноз продлен до 14 августа. В сообщении от МЧС подчеркивается, что в Отрадненском районе уже подтоплено 35 домов. Причиной стало поднятие воды в реке Уруп. В результате работы служб эвакуировано 53 жителя, восемь из которых – дети. Сейчас вода со дворов сошла.

В зоне риска остаются такие территории края, как Новороссийск, Анапа, Темрюк, Славянск-на-Кубани, Приморско-Ахтарск, Ейск, наиболее сильные осадки придется ожидать в районе Керченского пролива, Темрюка и Тамани.

- В зонах повышенной готовности к борьбе с непогодой работает аэромобильная группа МЧС, задействована спецтехника, плавательные средства, - говорит начальник ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

ВАЖНО!

Жителей просят оставаться бдительными и в случае экстренных ситуаций обращаться в оперативные службы по номерам «01» и «101» (для мобильных телефонов).