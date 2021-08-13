Вода-водой, а свежие булочки к завтраку никто не отменял: в затопленной Анапе парень сплавал в пекарню на лодке

Саша отважно поплыл в пекарню по улицам Анапы. Видео: Татьяна Янковская

В Анапе сейчас, 13 августа, улицы утонули в воде. На курорт за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков. Передвигаться по городу можно разве что на лодке. И горожане не унывают. Потоп не повод, чтобы отказываться от своих привычек.

- Мы к завтраку всегда покупаем в пекарне за углом свежие булочки. Очень вкусные. Сегодняшнее утро, даже такое, не могло стать исключением, - рассказывает Татьяна Янковская, жительница поселка Виноградного в Анапе.

Семья снарядила за выпечкой самого проворного - 19-летнего Александра. Он сел на весла и выплыл из двора на небольшой резиновой лодке.

- Дело в том, что месяц назад уже было подобное у нас. Дожди заливали. Потому лодку мы надули вчера заранее, как только стало известно, что нас ждет, - говорит Татьяна.

А вот пекарня подвела. Сотрудники не смогли добраться на работу. В итоге открытым оказался только универмаг. Но булки там не такие вкусные!

К слову, вода в Анапе и не думает сходить. И даже наоборот, на курорте снова зарядил дождь.