«Наш дом затопило, дорога из Анапы ушла под воду»: туристы из Смоленска рассказали, как переживают потоп

Анапу снова заливает. Фото: Татьяна Янковская

Анапу отрезало от остального мира. Дорога, ведущая в город, затоплена. На курорт снова обрушились проливные дожди. Со вчерашнего вечера, 12 августа, здесь льет как из ведра.

- Еще утром мы надеялись, что все закончится. Но похоже, надо уносить отсюда ноги, - рассказала "КП" - Кубань" туристка из Смоленска.

Но только, когда в их небольшой домик в поселке Виноградном зашла вода, решение было принято молниеносно.

- Возвращаемся в Смоленск, домой. Здесь оставаться небезопасно, - сообщила она.

Вещи к машине им пришлось вывозить на лодке. Другие пути отступления отрезала вода.

Сейчас в наиболее пострадавшие районы Анапы направят дополнительные силы для ликвидации последствий потопа. Экстренные службы откачивают воду из дворов.

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