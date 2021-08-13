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Происшествия13 августа 2021 20:06

«Зарема» вышла из себя: черноморскому мезоциклону, затопившему Крым и Кубань, дали имя

Он небольшой, но очень сильный
Ева МУР
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Фото: Краснодарский гидрометцентр

Фото: Краснодарский гидрометцентр

Мезоциклон крушит все на своем пути в Краснодарском крае вторые сутки, 13 августа. Часть соседнего Крыма тоже затоплена. К проливным дождям, уже погрузившим курортную Анапу под воду, добавился штормовой ветер.

- "Зарема" сильная, но мелкая, - дала характеристику, а заодно и имя циклону народная молва, рассчитывая, что это поможет задобрить непогоду.

Действительно, несмотря на сокрушительную силу, "черноморский циклон" невелик. Но его энергии хватает, чтобы пройтись по большой территории ливнями и грозами.

Катастрофа! Проезда в Анапу больше нет
Видео: instagram.com/andreimakovozov/

- Он уже начал смещаться к морю, - обнадеживают метеорологи. - Основной поток воды вылился все же туда.

Между тем, в Краснодарском крае уже подсчитывают ущерб. В Анапе выпала трехмесячная норма осадков, которая превратила десятки улиц в реки, затопило и ближайшие населенные пункты рядом с городом.

Стихия уничтожает Анапу
Видео: instagram.com/andreimakovozov

Три участка федеральной трассы перекрыты. Речь о дороге «Новороссийск – Керчь». ГАИ предупреждает о закрытых участках: от поселка Цибанобалка до хутора Воскресенского (г. Анапа). На выезде из поселка Витязево. В районе поселка Виноградного.

Из-за ливней реки в Анапе превратились в бушующий поток
Видео: @zar_prazdnik

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