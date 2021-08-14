Водоканал чистит трубы: в мэрии Новороссийска рассказали о кислотно-зеленых реках в городе

По новороссийским ливневкам потекла зеленая вода

В соцсетях появилось необычное видео - по новороссийским ливневкам потекли кислотно-зеленые реки. Это явление, конечно, не сравнится с устрашающими кадрами разбушевавшейся непогоды. Но вот гостей и местных жителей оно изрядно напугало.

- Надо подключать экологов! - написал мужчина в комментариях под роликом.

- Кошмар! Да что это в Новороссийске творится?! - возмутилась женщина.

Но бояться и переживать не стоит! Зеленая вода в ливневках - абсолютно безопасна как для людей, так и для природы. Во всяком случае так нам ответили в администрации Новороссийска.

Все дело в том, что это - специальное вещество - уранин А, с помощью которого местный водоканал проверяет, нет ли где утечек.

- Маркер уранин А используют для того, чтобы он окрашивал воду в ярко-зеленый цвет и тем самым облегчал поиски проблемных зон, - подтвердили в пресс-службе администрации Новороссийска. - Вещество необычного цвета абсолютно безопасно для экологии. Более того, его широко используют в бытовой химии - например, для подкраски шампуней. А само видео, которое напугало пользователей соцсетей, было снято в прошлом году.