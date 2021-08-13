Шторм в Новороссийске 13 августа 2021: в городе-герое объявлен режим ЧС, улицы уходят под воду

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Шторм в Новороссийске 13 августа 2021 разбушевался еще накануне. Тогда в городе-герое зарядили залповые ливни, а центральные улицы превратились в огромные реки. Водители бросали авто прямо посреди проезжей части и шагали домой пешком. Ехать дальше они не могли. Иначе был риск получить гидроудар.

Шторм в Новороссийске 13 августа 2021 стал причиной введения в городе режима ЧС. С самого утра он действует в селе Южная Озереевка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Шторм в Новороссийске 13 августа 2021 будет действовать как минимум до конца суток. В ближайшее время в городе-герое ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков. Оперативные службы уже переведены в режим повышенной готовности.

Мощный ливень зарядил в городе ранним утром. С небольшими перерывами он продлится весь день.

Отмечается, что в ближайшие сутки в районе Новороссийска выпадет двухмесячная норма осадков. Уже несколько часов в городе не прекращается ливень. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится на побережье Черного моря до воскресенья, 15 августа.

Спасатели уже предупредили жителей о возможном подъеме уровня воды в реках. Они попросили людей не выходить на улицу без крайней необходимости и избежать посещения пляжей и поездок на личном автомобиле.