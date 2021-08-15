«Она погибла бы!»: в Сочи двое парней спасли из реки бродячую собаку

Люди спасли собаку. Фото: скриншот видео @elena_mauritius

Невероятная история спасения бродячего пса сейчас обсуждает весь город. В Сочи собака потянулась за косточкой и соскользнула в реку. оказавшись в воде, она изо всех сил боролась с сильным течением. Но бушующий горный поток уносил ее все дальше от берега.

К какой-то момент эта борьба за жизнь заметили двое парней, прогуливающиеся по набережной. Не раздумывая один из них спустился к реке. А второй приготовился помогать подхватывать пса.

- Собака, как чувствовала, подплыла, что есть мочи, к своему спасителю. Не с первого раза, но вытянуть ее удалось, - рассказывает одна из очевидиц спасительной операции.

Когда пес оказался на твердой земле, выразил людям всю свою благодарность, как умел.

- Он радовался, прыгал, играл, прикусывал играючи. Не знал, как нас поблагодарить, - говорит один из смелых и неравнодушных парней Армен Карапетян.

Кстати, "Комсомолка" ищет настоящих людей для номинации на премию героев, способных на большой человеческий поступок. Если среди ваших друзей и знакомых есть такие, расскажите нам о них @kpkuban.

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