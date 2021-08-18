Министр спорта Краснодарского края Алексей Чернов покидает пост

Алексей Чернов Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Алексей Чернов покидает свой пост. Об этом сайту "КП" - Кубань" сообщил источник в администрации региона.

- Свои посты ранее покинули два заместителя Алексея Чернова. Речь идет об Игоре Стрельцове и Илье Зленко. Они уже собрали свои вещи и освободили кабинеты. А теперь готовится уйти и сам министр, - говорит «КП» - Кубань» источник.

В кулуарах министерства поговаривают, что Алексей Чернов уже прощается с коллегами. Официально информацию о его уходе объявить должны в ближайшие дни.

Отметим, что Алексей Чернов в кресле министра просидел чуть больше года. До этого он четыре года трудился в департаменте социального развития правительства России. Там он отвечал за координацию подготовки чемпионата мира по футболу, универсиады в Красноярске, этапа "Формулы-1" в Сочи, а также за реализацию проекта «Спорт - норма жизни».

Кстати, до Чернова на посту министра около года проработал Андрей Марков. В этой должности он сменил олимпийскую чемпионку 1980 года Людмилу Чернову, написавшую заявление об отставке по собственному желанию в октябре 2018 года.

О том, куда Алексей Чернов отнесет свою трудовую книжку, пока неизвестно. Зато «КП» - Кубань» удалось узнать, что кресло министра может занять 46-летняя первая олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, заслуженный мастер спорта России Ирина Караваева. Именно ее кандидатуру активно обсуждают сейчас.

Ирина Караваева.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

«КП» - Кубань» позвонила президенту федерации спортивных журналистов Краснодарского края Максиму Осаднику, чтобы узнать, действительно ли у Ирины Караваевой есть шансы занять кресло министра.

- Ирина Владимировна - уроженка Краснодара. И, конечно, как никто другой знает кубанский спорт от и до. Она много лет возглавляет региональный центр олимпийской подготовки по прыжкам на батуте. Также Ирина уже не первый срок председатель Олимпийского совета Краснодарского края, то есть она - лидер олимпийского движения на Кубани, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Максим Осадник. - Кроме того, у Ирины большой опыт спортивного функционера, в том числе международный. Она - член технического комитета по прыжкам на батуте Европейского гимнастического союза. Минувшей весной участвовала в подготовке чемпионата Европы, который успешно прошел в Сочи.

Отметим, что Ирина Караваева также является депутатом ЗСК, где она курирует федеральный проект «Детский спорт».

СПРАВКА «КП»

Ирина Караваева завоевала золотую олимпийскую медаль в Сиднее в 2000 году, когда прыжки на батуте впервые были представлены на Олимпийских играх. Спортсменка - многократная чемпионка мира и Европы, как в индивидуальных упражнениях, так и в синхронных прыжках. Более двух десятков раз Ирина побеждала на этапах Кубка мира по прыжкам на батуте.

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