Похороны погибшего в Турции экипажа самолета Бе-200 пройдут в Ейске

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21 августа в Ейске простятся с погибшим в Турции экипажем самолета Бе-200. В последний путь их проводят в Центре морской авиации ВМФ в городе. Траурная церемония начнется в 08:30 на плацу. Во время прощания будет дежурить рота почетного караула.

- Это настоящие герои, героев надо проводить, - говорят в администрации Ейского района.

Напомним, 14 августа стало известно, что в Турции разбился самолет Бе-200, экипаж которого погиб. Бе-200 из состава Морской авиации ВМФ России был направлен в Турцию для оказания помощи местным специалистам в борьбе с лесными пожарами.

На борту находились трое наших земляков, жителей края - полковник Евгений Кузнецов и старший сержант Юрий Чубаров, а также подполковник Вадим Карасев.

- Они участвовали в важной гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с пожарами, - написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и выразил соболезнования родственникам пилотов.

Экипаж самолета проходил подготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске и имел практический опыт выполнения такого рода задач.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в Ейске будут похоронены полковник Евгений Кузнецов и старший сержант Юрий Чубаров, а подполковник Вадим Карасев - в Армавире.

Российский летчик Евгений Кузнецов был одним из тех, кто после распада СССР возродил палубную авиацию России

Стоит сказать, что Евгений Кузнецов - легенда российской авиации, главный по испытаниям самолетов-амфибий Бе-200. Весной он провел цикл полетов в условиях Арктики с посадкой на Землю Франца-Иосифа.

А еще Евгений Кузнецов был одним из тех, кто после распада СССР возродил палубную авиацию России.

Также известно, что в июле 2020 года полковник Кузнецов был участником Главного военно-морского парада в Петербурге. Под его управлением новейший поисково-спасательный самолет-амфибия Бе-200 впервые пролетел над городом.

Кроме того, в 2016 году на экраны вышел документальный фильм «Форсаж. Возвращение». Евгений Кузнецов стал его главным героем. Лента рассказывает о военных летчиках, которым пришлось сделать непростой выбор после распада СССР и отхода их полка вместе с Крымом Украине: принять во второй раз присягу новой стране или уйти с родного аэродрома на север, оставив квартиры и даже семью.

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