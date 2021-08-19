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Общество19 августа 2021 10:03

Похороны погибшего в Турции экипажа самолета Бе-200 пройдут в Ейске

Церемонию захоронения будет сопровождать почетный караул
Евгения СОРОКА
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Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

21 августа в Ейске простятся с погибшим в Турции экипажем самолета Бе-200. В последний путь их проводят в Центре морской авиации ВМФ в городе. Траурная церемония начнется в 08:30 на плацу. Во время прощания будет дежурить рота почетного караула.

- Это настоящие герои, героев надо проводить, - говорят в администрации Ейского района.

Напомним, 14 августа стало известно, что в Турции разбился самолет Бе-200, экипаж которого погиб. Бе-200 из состава Морской авиации ВМФ России был направлен в Турцию для оказания помощи местным специалистам в борьбе с лесными пожарами.

На борту находились трое наших земляков, жителей края - полковник Евгений Кузнецов и старший сержант Юрий Чубаров, а также подполковник Вадим Карасев.

- Они участвовали в важной гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с пожарами, - написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и выразил соболезнования родственникам пилотов.

Экипаж самолета проходил подготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске и имел практический опыт выполнения такого рода задач.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в Ейске будут похоронены полковник Евгений Кузнецов и старший сержант Юрий Чубаров, а подполковник Вадим Карасев - в Армавире.

Российский летчик Евгений Кузнецов был одним из тех, кто после распада СССР возродил палубную авиацию России

Российский летчик Евгений Кузнецов был одним из тех, кто после распада СССР возродил палубную авиацию России

Стоит сказать, что Евгений Кузнецов - легенда российской авиации, главный по испытаниям самолетов-амфибий Бе-200. Весной он провел цикл полетов в условиях Арктики с посадкой на Землю Франца-Иосифа.

А еще Евгений Кузнецов был одним из тех, кто после распада СССР возродил палубную авиацию России.

Также известно, что в июле 2020 года полковник Кузнецов был участником Главного военно-морского парада в Петербурге. Под его управлением новейший поисково-спасательный самолет-амфибия Бе-200 впервые пролетел над городом.

Кроме того, в 2016 году на экраны вышел документальный фильм «Форсаж. Возвращение». Евгений Кузнецов стал его главным героем. Лента рассказывает о военных летчиках, которым пришлось сделать непростой выбор после распада СССР и отхода их полка вместе с Крымом Украине: принять во второй раз присягу новой стране или уйти с родного аэродрома на север, оставив квартиры и даже семью.

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В Ейске простятся с погибшими в Турции пилотами

В крушение самолета погибли полковник Евгений Кузнецов, подполковник Владислав Беркутов, подполковник Вадим Карасев, старший лейтенант Николай Омельченко, старший сержант Юрий Чубаров (читайте далее)

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