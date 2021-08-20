Как пройдет День города Краснодара 2021: будет ли салют и концерт на Главной городской площади Фото: krd.ru

День города Краснодара 2021 может пройти сразу в двух режимах: офлайн и онлайн. Так уже было год назад. Пока на Главной городской площади поднимали флаг Краснодара, в сети шли концерты, посвященные 227-й годовщине мегаполиса.

Предварительная программа мероприятий на День города Краснодара 2021 еще держится в тайне. Она станет известна ближе к празднованию. Точные сроки еще неизвестны. В прошлом году она появилась за пару недель до празднования.

Напомним, что День города Краснодара 2021 будет отмечаться 25 и 26 сентября. Не исключено, что мероприятиях пройдут в двух форматах: онлайн и офлайн.

Пока непонятно, будет ли концерт на Главной городской площади. Он ежегодно проводился до 2019 года. Из-за коронавирусных ограничений в 2020-м живые выступления отменили. Они ушли в онлайн. Концерты показывали сразу на нескольких ресурсах.

Остается тайной, будет ли салют на День города Краснодара 2021. Например, в Ростове-на-Дону власти уже объявили, что фейерверк состоится. Информация по краевой столице еще нет.

Отметим, День города Ростова-на-Дону обычно отмечают в последнюю субботу сентября.

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