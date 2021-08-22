Турпоток течет полноводной рекой, но не утекает из России: что происходит на границе с Абхазией в разгар курортного сезона

Как правило, пик «входа-выхода» на границе происходит в выходные дни. Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Люди топают из-за границы с чемоданами на колесиках, пакетами «дьюти фри», целыми кустами лаврушки и эвкалиптовыми вениками для бани, завернутыми в старые газеты. Встречаю выходящих из Абхазии – им в Россию домой пора. Мимо Сириуса, в Адлерский аэропорт или на вокзал.

Две загорелые молодые дамы - Карина и Елена, улыбаются:

- Сегодня вечером улетаем из аэропорта Сочи домой – в Нижневартовск! - говорит Карина. – Я два месяца отдыхала в Абхазии, а потом Лена на месяц прилетела. Снимали комнату у хозяйки в Гудауте, в двух шагах от пляжа за тысячу рублей в сутки.

Для отдыха в республику туристам не нужно сдавать тест на ковид. Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Елена поправляет:

- Не обманывай, до пляжа было метров семьсот.

Естественно, задаю самый актуальный вопрос про ковидные ограничения и маски.

- Все это есть, может быть, не так явно, как у нас, - говорят девушки.…

Как правило, пик «входа-выхода» на границе происходит в выходные дни, когда за сутки КПП в обе стороны пересекает примерно 90 000 туристов и 8000 автомобилей - с начала августа турпоток в Абхазию приблизился к миллиону. Впрочем, это не привело ни к каким заторам – сотрудники ФПС и таможни работают быстро и четко - на пропуск одного туриста уходит не более 3 минут.

Августовская ситуация на «туристической» российско-абхазской границе показывает – поток туристов топает в Абхазию Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Стоит отметить и то, что на закате последнего месяца лета, «выходящих из-за границы чуть больше», что связано с приближением 1 сентября и началом в школах России учебного года. Типичная «цифра дня» двадцатых чисел августа – в сторону Абхазии границу пересекли 20 000 человек, вернулись в России 23 000. Впрочем, к середине сентября направления турпотока снова изменится – в Абхазии наступит бархатный сезон.

Тысячи туристов переходят границу каждые сутки. Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Естественно, почти весь туристический поток в Абхазию течет через южную границу России, куда люди добираются из сочинского аэропорта и железнодорожного вокзала Адлера. Аэропорт Сухума, кстати, в советские времена был «на уровне» аэропорта Сочи, и выполнял при штормовой погоде роль запасного аэродрома для российского курорта. Воздушную гавань столицы Абхазии планируют восстановить и даже называют сроки - 2025 год. Наверное, это позволит несколько «разгрузить» автомобильную и «пешую» границу России и Абхазии. Вернее, диверсифицировать туристические потоки. Безусловно, никто не снимает с перспективной повестки дня возобновление полноценного железнодорожного сообщения с этой республикой, через которую в советское время шел масштабный грузовой и пассажирский поток на Армению, Грузию и Азербайджан.

АБХАЗИЯ ОТНИМАЕТ ТУРИСТОВ У СОЧИ?

Не первое лето идут разговоры о том, что сопредельная курортная страна «отнимает» туристов у курортов Краснодарского края, а теперь и Крыма.

Многие отпусники останавливаются не в Сочи, а рядом - в Абхазии. Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Сами туристы по этому поводу высказываются полушутя:

- Когда отменили чартерные авиарейсы на заграничные курорты, мы с друзьями придумали «свой тур» с выездом за границу- три дня в Крыму, пять в Сочи и пять в Абхазии, причем на своей машине, - говорит Сергей Дорохчин из Нижнего Новгорода. – Цены на курортах выровнялись, хотя года три назад чувствовалась разница в затратах на отдых между российскими и абхазскими курортами: в Гаграх и Пицунде было отпускничить дешевле. Теперь разницы почти нет. Стало быть, мы выбираем не там, где дешевле, а стараемся сделать свой пляжный отпуск максимально разнообразным по впечатлениям. Хорошо в Крыму, замечательно в Сочи, Геленджике или Джубге, прекрасно в Абхазии…

Чтобы перейти границу, потребуется в пик сезона больше часа. Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Еще пару лет назад, в ту пору директор абхазского курорта «Пицунда» Виталий Хутаба, в нашем с ним разговоре, озвучивал мысль о том, что рано или поздно, «управляющие специалисты» курортного дела Краснодарского края, Крыма и Абхазии начнут согласовывать друг с другом ценовые параметры отдыха гостей. Координировать саму политику отдыха. Если и «не сверять часы до минуты», то хотя бы действовать в «одном часовом поясе». Безусловно, такая координация была бы выгодна туристам, а курорты перестали «отнимать» отдыхающий люд друг у друга ценами или еще какими другими коврижками..

Со всей очевидностью актуальность такого подхода показала «ковидная история». Разнобой в антивирусных мерах, привел к тому, что турист стал искать место отдыха, где «меньше масок» с 1-го августа. Правда, на сегодняшний день понятно, что это не привело к каким-то глобальным оттокам турпотоков или перетокам туристов из пляжного Краснодарского края. Да и в этом летнем курортном сезоне точно не приведет.

Августовская ситуация на «туристической» российско-абхазской границе показывает – поток туристов топает в Абхазию, где обещают за три с половиной тысячи в сутки «все включено» и даже больше, в то время, как в Сочи только проживание в двухкомнатной квартире недалеко от моря стоит 5 тысяч рублей за 24 часа. Несмотря на это свободные «туристические квартиры» разлетаются за пару часов…

И, конечно, дело тут не только в ценах отелей. В «официальных» средствах размещения требуются выполнить определенные антивирусные условия. И все понимают, что это в интересах туристов. И никто не отрицает, что правила разумны и правильны, но летний турист среднего класса, порой, уходит из отелей «в квартиры» и на юг от Сочи – это факт. Туропток двигается туда, где «с ограничениями попроще», хотя в нынешней «вирусной» обстановке это точно не лучше для самого туриста.

Для пляжной части Краснодарского края – этот летний курортный сезон во многом стал испытанием. Даже погодой. И то, что Кубань не потеряла «морских туристов» в принципе, говорит о том, что ничего кроме заботы о самих туристах в этих решениях и не было. Пляжные гости края поняли, что вакцинация - это хорошо, а не плохо. И катаются в Абхазию и обратно - на курорты Краснодарского края.

КСТАТИ

Что нужно, чтобы приехать в Абхазию

Для отдыха в республику туристам не нужно сдавать тест на ковид. По возвращении из Абхазии также не требуется сдавать ПЦР на коронавирус. Для прохождения абхазской границы потребуется только паспорт (заграничный или внутренний). Ранее медицинская страховка не требовалась, но теперь власти настоятельно рекомендуют оформлять медицинский полис.

Стоит страховка 500 рублей.

Летом 2021 сильные ливни трижды становились причиной подтопления частных владений по всей Абхазии.

- Ущерб от урагана в Абхазии составил более 80 миллионов рублей, - заявил на рабочем совещании у президента премьер-министр республики Александр Анкваб.

Речь идет о ликвидации последствия сильных ливневых дождей, обрушившихся на республику 4 июля, в ночь с 26 на 27 июля и 16 августа. По словам Анкваба, всего стихия затронула 231 дома, пострадало 242 объекта. Процесс подсчета убытков продолжается. Компенсации выплачены только жителям Гулрыпшского района на сумму более четырех миллионов рублей.

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